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Göksu Deltası'nda Sazlık Yangını

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Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda koruma altında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale güçlükle devam ediyor.

Göksu Deltası'nda sazlık alanda yangın

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kum Mahallesi sınırlarında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde sazlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bataklık arazi nedeniyle müdahale edilmekte güçlük yaşanılan yangının çevreye yayılmaması için ekiplerin tedbir aldığı bildirildi.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - Güncel
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