Göksu Deltası'nda Biyolojik Çeşitliliği Koruma Toplantısı

Göksu Deltası'nda Biyolojik Çeşitliliği Koruma Toplantısı
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Silifke ilçesinde düzenlenen toplantıda, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde doğal yaşamı tehdit eden sorunlar ele alındı. Kaymakam Abdullah Aslaner, bölgenin ekosistem için önemi vurgulanarak güvenlik tedbirlerinin artırılması kararlaştırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden konuların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurumlarının yöneticileri ile Göksu Deltası'na sınırı bulunan mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, deltada doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden konular görüşüldü.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, toplantıda, bölgenin sadece Türkiye için değil dünya ekosistemi için de önemli bir değer olduğunu belirtti.

Toplantı sonucunda, deltadaki mevcut tehditlere karşı güvenlik tedbirlerinin artırılması, işgallere karşı yasal sürecin hızlandırılması ve yangın riski taşıyan alanlarda düzenli devriye ile farkındalık çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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