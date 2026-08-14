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Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri Renkleriyle Büyülüyor

Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri Renkleriyle Büyülüyor
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarındaki topraklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyada nadir bulunan bu doğal oluşum, özellikle fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. Ziyaretçiler, zirveden izlemenin keyifli olduğunu ve yağmur sonrası renklerin daha canlı göründüğünü belirtiyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde farklı renk tonlarıyla dikkati çeken Gökkuşağı Tepeleri, yaz mevsiminde de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alıyor.

Tuzluca ilçesinin batısında, binlerce dönümlük araziye yayılan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarındaki toprak yapısıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Dünyada benzer özelliklere sahip sınırlı sayıdaki doğal oluşum arasında gösterilen tepeler, özellikle fotoğraf tutkunları ile bölgeye akademik ve kültürel programlar kapsamında gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Zirveye çıkıp oradan aşağıyı izlemek gerçekten çok keyifliydi"

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, AA muhabirine, program için geldikleri kentte düzenlenen kültürel gezi sırasında Gökkuşağı Tepeleri'ni görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Gökkuşağı Tepeleri'ni çok keyifli bir yer olarak nitelendiren Köseoğlu, "Zirveye çıkıp oradan aşağıyı izlemek gerçekten çok keyifliydi. Çıkmak biraz zor, inerken biraz 'gazi' olduk ama yine de burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Köseoğlu, bu güzelliği gelip görmenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Gezen mi bilir, okuyan mı bilir?' demişler. Bence bu anlamda gezen daha avantajlı çünkü yerinde görüyorsunuz nerede ne var, nasıl bir oluşum var. Mesela toprak bana çok ilginç geldi. Dokunduğumda tane tane dökülüyor. Böyle bir yapıyı daha önce hiç görmemiştim. O yüzden farklı bir deneyim yaşadım." diye konuştu.

"Güneşin ilk doğduğu topraklardayız"

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Halil Azizoğlu da Gökkuşağı Tepeleri'ne hayran kaldığını anlattı.

Azizoğlu, "Şu an, insanlık hikayesinin başladığı topraklar olan Cudi Dağı'nın eteğinden, güneşin ilk doğduğu topraklardayız. Iğdır'ın Ermenistan sınırında bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ni görmeye geldik. Yorucuydu, dik tepeleri tırmandık ama değdi mi? Tabii ki fazlasıyla değdi." ifadelerini kullandı.

Gökkuşağı Tepeleri'ni yağmur sonrasında görmenin ayrı bir güzellik sunduğunu aktaran Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya yağmur sonrası gelmek gerektiğini öğrendik. Yağmur sonrası çok daha güzel bir renk cümbüşü ortaya çıkıyor. Kesinlikle herkesin görmesi gereken bir yer. Türkiye'de üç, dünyada ise sadece altı yerde bulunduğunu öğrendik. Dünya genelinde bu kadar nadide bir oluşumu görmeden olmaz."

Kaynak: AA
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