Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gökkuşağı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Samandağ ilçesinde gün boyu sağanak yağış etkili oldu. Yağmur sonrası Meydan Mahallesinde ortaya çıkan gökkuşağı ise gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gökkuşağını fotoğraflayan Mehmet Küçük isimli vatandaş, "Yağmur yağıyordu. Yağmur dindikten sonra gökkuşağı ortaya çıktı ve çok güzel bir görüntü oluşturdu. Bende bunu kendi cep telefonum ile fotoğrafladım" dedi .