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Gökhan Diktaş ve İYİ Parti Heyetinden Eğitim Ziyaretleri

Gökhan Diktaş ve İYİ Parti Heyetinden Eğitim Ziyaretleri
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili ve İl Başkanı da NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

Diktaş, göreve yeni başlayan Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yeniyol da Diktaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti, eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hamşıoğlu, Metiner ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, ziyarette üniversitede yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Hamşıoğlu ve Metiner de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, NKÜ Genel Sekreter Vekili Öğr. Gör. Aykut Balcı yer aldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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