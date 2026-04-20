Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi Başkanı Gökhan Çalışkan güven tazeledi

Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi'nde yapılan seçimde Gökhan Çalışkan, başkanlığa yeniden seçildi. Çalışkan, havacılığın gelişiminde önemli bir rol üstlenerek eğitim faaliyetlerini genişletme ve gençleri havacılıkla tanıştırma hedefinde olduklarını açıkladı.

Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesinde yapılan seçimde Gökhan Çalışkan yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası salonda bulunan üyelere hitap eden Çalışkan, Türk Hava Kurumunun havacılığın gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, köklü mirası geleceğe taşıma sorumluluğu taşıdıklarını ifade etti.

Görev süresince önceliklerinin kurumun saygınlığını artırmak, gençleri havacılıkla tanıştırmak ve şubeyi daha aktif bir yapıya kavuşturmak olacağını kaydeden Çalışkan, "Eğitim faaliyetlerimizi genişleterek daha fazla gencimize ulaşmayı, sosyal sorumluluk projelerimizle toplumda daha görünür olmayı hedefliyoruz." dedi.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde daha fazla projeye imza atacaklarına inandığını kaydeden Çalışkan, geleceğin havacı nesillerinin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
