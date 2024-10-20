Gökhan Ağdemir, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Seçildi
Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2. Olağan Genel Kurulunda Gökhan Ağdemir, mevcut başkan Sabri Hafif'i geride bırakarak yeni başkan seçildi. Ağdemir, 883 oy alarak görevi devraldı.
Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığına Gökhan Ağdemir seçildi.
Baronun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulunda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.
Seçimde, 883 alan Gökhan Ağdemir, 2 No'lu Baro'nun yeni başkanı oldu. Sabri Hafif ise 781 oy aldı.