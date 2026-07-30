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Gökgöl Mağarası yılın ilk yarısında 36 bin 500 ziyaretçi ağırladı

Gökgöl Mağarası yılın ilk yarısında 36 bin 500 ziyaretçi ağırladı
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Zonguldak'ta doğal güzellikleri ve jeolojik zenginlikleriyle öne çıkan Gökgöl Mağarası'nı yılın ilk 6 ayında 36 bin 500 kişi ziyaret etti.

Zonguldak'ta doğal güzellikleri ve jeolojik zenginlikleriyle öne çıkan Gökgöl Mağarası'nı yılın ilk 6 ayında 36 bin 500 kişi ziyaret etti.

Kent merkezine yakın konumdaki mağara, sarkıt, dikit, sütun ve travertenlerden oluşan zengin jeolojik yapısının yanı sıra doğayla iç içe yürüyüş alanları, cam köprüleri ve seyir terasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Turizme açık 875 metrelik bölümüyle hizmet veren mağaranın giriş kısmındaki panolarda ise mağaranın oluşumu ve özelliklerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Gökgöl, yaklaşık 3 bin 350 metreyle, Türkiye'nin 10, Zonguldak'ın ise 2. en uzun mağarası durumunda bulunuyor. Geçmişi karbonifer dönemine kadar uzanan, yaklaşık 350 milyon yıllık oluşuma sahip mağaranın içerisinden geçen yer altı deresindeki su ise Erçek Deresi'ne ulaşıyor.

Damlataş oluşumları bakımından zengin mağarada, girişten büyük çöküntü salonuna kadar uzanan bölümler "Fosil Giriş", "Astım Salonu", "Harikalar Salonu" ve "Mucizeler Salonu" olarak adlandırılıyor.

Astım hastalarına iyi geldiğine ilişkin bilgiler dolayısıyla sağlık ve yaşam turizmi açısından da ilgi gören mağarayı, yılın ilk 6 ayında 4 bin 500'ü öğrenci 23 bin 200 kişi gezdi. Şehit ve gazi yakınlarıyla toplam ziyaretçi sayısı 36 bin 500'e ulaştı.

"Mağara her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor"

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, gazetecilere, Gökgöl Mağarası'nın yalnızca Zonguldak'ın değil, Türkiye'nin de önemli turizm merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Mağaranın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü, yıl sonuna kadar 90-100 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirten Karayılmaz, "Misafirlerimize Zonguldak'ın güzelliklerini göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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