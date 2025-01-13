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Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi

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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatları bulunuyor.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan bazı feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, Geyikli'den saat 11.00, 15.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel
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