Haberler

Kuş gözlemcisi Polat: Geçen seneye göre Gökçeada'da büyük bir düşüş var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de yapılan 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları'nda Gökçeada'da kuş sayısının 3 binden binin altına düştüğü belirtildi. Uzmanlar düşüşün nedenini alandaki su fazlalığına ve iklim değişikliğine bağlıyor.

ÇANAKKALE'de 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirildi. Kuş sayımları sırasında özellikle Gökçeada'da büyük bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Geçen seneye göre Gökçeada'da büyük bir düşüş var. 3 binli sayılardan artık binin altına kadar düştü. Bunun sebebini de alandaki suyun çok fazla olmasına bağlıyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda KOSKS gerçekleştirdi. Bu sene kuş sayılarında fazla bir artış yaşanmadığını söyleyen yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Cenk Polat, özellikle Gökçeada'daki kuş sayısında büyük bir düşüş yaşandığını belirtti.

'6 YILA BAKTIĞIMIZDA ÇOK OYNAMA GÖZLEMLEMEDİK'

Kuş sayımlarını her sene Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Polat, "6 yıla baktığımızda aslında sayılar çok oynama gözlemlemedik. Ama geçen seneye göre Gökçeada'da büyük bir düşüş var. 3 binli sayılardan binin altına kadar düştü. Bunun sebebini de alandaki suyun çok fazla olmasına bağlıyorum. Su çok fazla olunca kuşlar beslenecek alan bulamıyor ve Gökçeada'ya çok fazla uğramıyor. Suyun fazla olması sevindirici ama suyun fazla olması nedeniyle kuşlar orayı kullanmıyor" dedi.

'KUŞLARIN SAYISI HER SENE AZALIYOR'

Polat, "Sayım sırasında nesli tehlike altında türlere rastlamadık. Türkiye'de şu an 44 türünün nesli tehlike altında. Alana gelen bütün türler için nesli tehlike altında diyebiliriz. Çünkü hepsinin sayısı her geçen gün azalıyor. Sulak alanlara, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bütün kuşların sayısı her sene azalıyor. Onun için hepsine aynı gözle yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra bir bomba daha! Kaptanla anlaşma yakın

Muriqi'den sonra bir bomba daha! Kaptanla anlaşma yakın
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

Milyonlar şokta! WhatsApp Türkiye'de paralı oldu, işte ücreti
Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş