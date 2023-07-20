Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak, 3 Şubat Cuma günü tutuklanan eski Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, görevden uzaklaştırılmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ünal Çetin'in tutukluluk süresini değerlendirilerek, savcılığın hazırladığı iddianamenin kabulünden önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi. Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda ise Çetin, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ayrı konuda rüşvet alma suçundan yargılanacak. - ÇANAKKALE