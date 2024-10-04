Gökçe Gökçen: Gazze'de Gıda Krizi İçin Sorumluluklarımız Var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Gazze'deki gıda krizine ilişkin, "İnsani yardım engelleniyorken siyasetçiler olarak ve Avrupa Konseyimizde tam olarak bu kurumda görev yapanlar olarak bir sorumluluğumuz var. Dünya bizi izliyor ve izlemeye devam edecek. Bu tarihsel görevimizi unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Gökçen, AKPM sonbahar oturumu için yapılan toplantıya katıldı.

Burada konuşan Gökçen, Gazze'de insani yardımın engellenmesi ile tarihin en ciddi gıda krizinin yaşandığına dikkati çekerek, uluslararası örgütlere sorumluluklarını hatırlattı.

Gökçen, gıda hakkının yalnızca Avrupa ve Avrupa anayasaları açısından bir sorun olmadığına değindiği konuşmasında, Gazze'deki gıda krizine ilişkin, şunları kaydetti:

"Bugün yaşanan önemli bir beslenme kriziyle ilgilenmek zorundayız. Bir hakka öncelik veremeyeceğimiz gibi 'hakları yalnızca bu coğrafyada savunacağız' da diyemeyiz. Bugün Gazze'de Küresel Gıda Krizi Raporu'na göre raporun tarihindeki en ciddi gıda krizini yaşıyoruz. 2,2 milyon insan acil gıda güvenliği sorunu yaşarken 576 bin kişinin durumu bu rapora göre 'felaket' seviyesindedir. İnsani yardım engelleniyorken siyasetçiler olarak ve Avrupa Konseyimizde tam olarak bu kurumda görev yapanlar olarak bir sorumluluğumuz var. Dünya bizi izliyor ve izlemeye devam edecek. Bu tarihsel görevimizi unutmamalıyız."