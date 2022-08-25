Gök gürültünü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor (2)

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentin özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle, birçok cadde ve sokakta su baskınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle Esenyurt Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan bir evi su bastı. Yaklaşık 10 santimetre yükselen su nedeniyle evdeki halı, battaniye ve koltuk gibi eşyalar zarar gördü.

Esenyurt'ta bulunan İrşad Camisi'nin giriş kapısına su baskını yaşanmaması için içi dolu çuvallar ve naylon brandalarla barikat yapıldığı görüldü.

Vatandaşlar caminin önünde bulunan caddedeki mazgalları da yerinden çıkardı.

Fatih Sultan Caddesi'nde küçük çaplı çökme meydana gelirken yolda ilerleyen bir otomobilin lastiği asfaltta oluşan çukura girdi.

Su baskınları yaşandı

Öte yandan ilçede Yeşilkent ve Pınar mahalleleri civarlarında da birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı.

Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlüklü ilerlerken ilçede daha önce su baskını oluşan yerlerde vatandaşların aynı mağduriyeti yaşadığı görüldü.

Öte yandan ilçede itfaiye ekiplerine çok sayıda su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de şiddetini artıran yağış, Kartal ve Maltepe'de hafif etkili oluyor.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmamak için bina girişleri ile otobüs duraklarına sığındığı görülüyor.

Metro İstanbul'dan duyurular

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle bir süredir Kabataş-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Ayrıca, "TF1 Maçka-Taşkışla" ile "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı kaydedildi.