Hatay'da yorgun leyleğe 2 gün misafirperverlik

HATAY'da göç yolundayken yorgun düşüp bir evin bahçesine konan leylek, ailenin oğlu Mahmut Demir (12) ve arkadaşları tarafından 2 gün misafir edildikten sonra doğa koruma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Kuzey Avrupa ülkelerinden Afrika'ya göç ederken yorgun düşen leylek, Reyhanlı ilçesinde Demir ailesinin evinin bahçesine kondu. Ailenin oğlu Mahmut Demir ve arkadaşları, yakından ilgilendiği leyleğe Leyla adını koydu. Ailenin evinde 2 gün kalan leylek daha sonra belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Burada da bir süre kalan leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

'KEŞKE HEP BİZİMLE KALSAYDI'

Ekipler tarafından teslim alınana kadar leyleğe bakan Mahmut Demir, "İki gün önce biz leyleği bahçede bulduk. Bitkindi, yorgundu. Su verdik, yemek, yem yedirdik. Ama yorgundu, yürüyemiyordu. Biraz canlandı. Beraber yedik, içtik, beraber uyuduk. Ona çok alıştık. Keşke hep bizimle kalsaydı ama ayrıldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı