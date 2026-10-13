Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 2 şüpheli Bayburt'ta tutuklandı

Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 2 şüpheli Bayburt'ta tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla tutuklandı. Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 2 göçmen ise Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 2 göçmen ile göçmenlerin kaçışını organize ettiği öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan göçmenler ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.