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Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 2 şüpheli Bayburt'ta tutuklandı

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Bayburt'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla tutuklandı. Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 2 göçmen ise Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 2 göçmen ile göçmenlerin kaçışını organize ettiği öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan göçmenler ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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