Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 89 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 132 şüpheliden 89'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, insansız hava araçları ile havadan, il jandarma komutanlıkları ve jandarma komando timlerince karadan 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, 132 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 89'u tutuklanırken, 40'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 3 zanlının işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda ayrıca 64 araç ile 12 bot ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.