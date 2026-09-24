Haberler

Göçmen botunu bıçakla batırmaya çalışan aşırı sağcı Daniel Thomas gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hampshire and Isle of Wight Polisi, göçmen botunu bıçakla batırmaya çalıştığı görüntüler sonrası aşırı sağcı Daniel Thomas'ın gözaltına alındığını açıkladı. Thomas'a gemi batırma ve insan hayatını tehlikeye atma suçlamaları yöneltildi; Tommy Robinson gözaltına tepki gösterdi.

İngiltere'de göçmen ve Müslüman karşıtı eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Tommy Robinson'ın korumasıyken kendi aşırı sağcı grubunu kuran Daniel Thomas, düzensiz göçmen botunu bıçakla batırmaya çalıştığı anların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Hampshire and Isle of Wight Polisi, "Danny Tommo" adıyla tanınan Thomas'ın, Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşan göçmenleri taşıyan şişme botu içinde Fransız sahil güvenlik personelinin inceleme yaptığı esnada bıçakla batırmaya çalıştığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, Thomas'ın dün gece gemi batırmak, yüzen platformları yok etmeye çalışmak, insan hayatını tehlikeye atma ve sona erdirmek amacıyla mala zarar vermek suçlamalarıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Tommy Robinson ise eski koruması Thomas'ın gözaltına alınmasına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Ülkemizin işgalini durdurma girişimine verilen karşılık." sözleriyle tepki gösterdi.

Robinson'dan ayrılıp kendi aşırı sağcı örgütü Patriot Platform'u (Yurtsever Platform) kuran Thomas'ın salı günü bir düzensiz göçmen botunu batırmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İngiltere'ye 50 civarında düzensiz göçmen taşıyan şişme botun İngiliz acil durum ekiplerince kontrol altına alındığı esnada bıçaklandığı ve içinde Fransız sahil güvenlik personelinin inceleme yaptığı ortaya çıkmıştı.

"Toplu Direniş" ve "Ülkemizi Geri Alacağız" kampanyalarına öncülük eden Thomas, son olarak Portsmouth ve Dover'de göçmen karşıtı eylemler organize ederek yolları kapatmıştı.

İngiltere'ye kara veya deniz yoluyla geçmek isteyen yolcuların sınır kontrolü Fransa'da yapılıyor. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Fransız sahil güvenliği, deniz devriyeleri yaparak İngiltere'ye doğru yola çıkan düzensiz göçmen botlarını durdurma ve acil durumda kurtarma görevini de yürütüyor.

Kaynak: AA
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Deprem nedeniyle bir ilimizde okullar tatil edildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Gamze Özçelik'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım

Gamze'nin eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım
Yıldız futbolcu Eriksen'in hastalığı başına dert oldu, sözleşmesi feshedildi

Yıldız isme büyük şok! Hastalığı başına dert oldu

Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber

Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı

Suudi Arabistan'da Mekke ve çok sayıda bölge için uyarı yapıldı

Kars'ta bozayı arı kovanlarını devirip balları yedi! O anlar güvenlik kamerasında

Gece gelen misafir arıcıyı yıktı! Kovanları devirip balları yedi
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti