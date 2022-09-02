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Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor

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Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin, Kahnicemet, Hale ve Meydan yaylalarında hayvancılıkla uğraşan göçer ve yerli vatandaşların zorlu mesaisi sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce küçükbaş hayvanın geldiği yaylalar kuzu ve koyunların sesleriyle canlanıyor. Huzur ve güvenliğin sağlandığı bölgelerde besicilikle uğraşan bölge halkı kış hazırlıklarına başladı. Van, Hakkari, Şırnak üçgeninde bulunan Beytüşşebap ilçesinde binlerce vatandaş ilkbahar aylarında yaylaya çıkıyor. Havaların soğumasıyla beraber yaylalardan inmeye başlayan göçerler kış hazırlıklarına başlıyor.

(Serdar Gükçe /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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