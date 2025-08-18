Göcek'te Altyapı İyileştirme ve Dere Temizliği Çalışmaları Başladı

Göcek'te Altyapı İyileştirme ve Dere Temizliği Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Fethiye'ye bağlı Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve çevre temizliği amacıyla önemli çalışmalar yapılıyor. MUSKİ ekipleri, 400 metrelik su hattının deplasmanını tamamladı ve bölgedeki dere temizliği devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, mahallenin hem altyapı yatırımları hem de çevre düzenlemeleriyle daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacağı belirtildi.

MUSKİ ekipleri tarafından, meydana gelen arızalarda müdahalenin zorlaşması ve kesinti sürelerinin uzaması nedeniyle Dereboğazı mevkisindeki içme suyu şebeke hattının kamusal alana taşındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında 400 metre uzunluğundaki hattın 200 metrelik kısmının deplasesi tamamlandı. Öte yandan turizm için önemli bir bölge olan Göcek Mahallesi'nde MUSKİ ekipleri tarafından dere temizlik çalışmaları da devam ediyor. Son üç ay içinde Dereboğazı mevkisinde 1500 metre, Likya Caddesi'nde 600 metre olmak üzere toplamda 2 bin 100 metre dere temizliği gerçekleştirildi."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
