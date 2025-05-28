Göç Yolundaki Flamingolar Diyarbakır'da Mola Verdi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde göç yolunda olan flamingolar, Bozçalı Mahallesi'nde bir sulak alanda mola vererek dinlendi. Bir vatandaş flamingoları cep telefonuyla görüntüledi.
Göç yolunda olan flamingolar Diyarbakır'da mola verdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde göç yolunda olan bazı flamingolar sulak alanda mola verdi.
Flamingolar, ilçenin Bozçalı Mahallesi'nde sulak alanda mola verdi. Bir vatandaş mola veren flamingoları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, flamingoların gölette mola verdikleri görüldü. Flamingolar, daha sonra göletten ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - Güncel