Göç İdaresi'nden 15 Temmuz Anma Programı

Göç İdaresi Başkanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, "İrade Bizim Zafer Bizim" programı gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler ve gaziler anıldı.

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların sadece bir darbe girişimi olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin, hukuk devleti ilkesinin, demokratik kurumlarının ve milli iradeye dayanan yönetim anlayışının hedef alındığını belirtti.

Milletin ve devletin kararlı duruşu ve kamu kurumlarının anayasal düzeni koruma iradesi sayesinde ihanet girişiminin başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Yazıcı, "Anayasamızın 6'ncı maddesinde açıkça ifade edildiği üzere; 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bu ilke, Cumhuriyetimizin temel dayanaklarından biridir. Hiçbir kişi, grup veya yapı, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Devletimizin bütün kurumları gibi bizler de görevimizi yalnızca anayasa, kanunlar ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüyüz." dedi.

Yazıcı, 15 Temmuz'da şehit olanlar başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Programda, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim İrdem de "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tarihsel Süreci ve Son Durum Analizi" konulu bir sunum yaptı.