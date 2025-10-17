Göç İdaresi Başkanı Kök, Kırklareli Valiliği'ni Ziyaret Etti
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Kırklareli Valiliğini ziyaret ederek Vali Uğur Turan'dan bilgi aldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yabancı uyruklu vatandaşlarla sohbet etti.
Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.
Kırklareli Valiliği ziyaretinde Vali Uğur Turan tarafından karşılanan Kök, şeref defterini imzaladı.
Vali Turan'dan bilgi alan Kök, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.
Kök, burada yabancı uyruklu vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyarette Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel de yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel