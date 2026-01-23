Göç İdaresi Başkanı Kök, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kök, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını tercih eden Kök, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini seçti.

Kök, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuğun yaşam mücadelesini gösteren fotoğrafına, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze'de çekilen fotoğraflar insanlığın yaşadığı en büyük soykırımı ortaya koymuş"

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansını bu güzel etkinliğinden, duyarlılığından ve farkındalığından dolayı tebrik etti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu belirten Kök, "Hepsinin bir hikayesi var, hepsinin bir arka planı var. Hangi fotoğrafı seçeceğinizde inanın çok zorlanıyorsunuz. Bu fotoğraflara baktığımda oradaki insanlarla empati kurmamak mümkün değil. Özellikle Gazze'de, Filistin'de çekilen fotoğraflar insanlığın yaşadığı en büyük dramı, en büyük katliamı, en büyük soykırımı bütün açık ve netliğiyle ortaya koymuş." dedi.

Kök, Anadolu Ajansının, bu çalışmasıyla aynı zamanda tarihe bir not düştüğünü ve arşiv oluşturduğunu vurgulayarak, "Bizden sonraki kuşaklara da bu acının unutulmamasını sağlayacak. İsrail'in yaptığı zulmü, İsrail'in yaptığı soykırımı bizden sonraki kuşaklara da kanıtlayacak en somut, en net belge olacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'de şehit olanlara rahmet dileyen Kök, şunları kaydetti:

"Şehitlerin geride kalan yakınlarına, ailelerine, gazilerine tüm samimiyetimle, tüm kalbimle sabır diliyorum. İnsan olarak da daha çok çaba göstermemiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Anadolu Ajansı bu çalışmasıyla, bu duyarlılığıyla bize insan olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Bundan dolayı da müteşekkiriz. Emeği geçen tüm Ajans çalışanlarına, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.