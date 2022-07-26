Göç etmeyen flamingolar yaz aylarını da Hersek Lagünü'nde geçiriyor

YALOVA Kış aylarında Hersek Lagünü'nde gelen flamingolar bu yıl göç etmeyerek yaz aylarını da lagünde geçirmeye başladı. Yaşanan gelişme bölgenin değerine değer katarken lagünde üreme oranlarında da artış yaşattı.

Kış aylarını Hersek Lagünü'ne geçiren flamingolar kışın sonuna doğru göç yolculuğuna başlıyordu. Bu yıl göç etmeyen flamingolar yaz aylarını da lagünde geçirmeye başladı. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, Hersek Lagünündeki son gelişmeleri değerlendirdi. Flamingoların son birkaç yıldır yaz aylarında da lagünde kaldığını ifade eden Bülbül, "2010'lu yıllar ve öncesinde flamingolar kış sonrası lagünde kalmayıp göç ediyorlardı. Son birkaç yıldır yüzlerce flamingo alanımızdan ayrılmayarak yaz aylarını da artık Hersek Lagününde geçiyor. Buna neden olarak lagünün besin zenginliğini ve hassasiyetle korunmasını söyleyebiliriz. Ayrıca zaman zaman iç bölgelerdeki kuraklık nedeniyle sulak alanların kuruması da flamingo alanımızı tercih etmelerine neden oluyor. Altınova Belediyesi olarak yaptığımız son kuş gözlemi çalışmasında flamingoların sayısını 250 olarak tespit ettik. Bu da yaz aylarında şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Flamingoların yanında yeşilbaş ördek, gri balıkçıl, poyrazkuşu, küçük sumru, kara kızılbacak, bahri sayı olarak yaz aylarında alana değer katan diğer türler oldular" diye konuştu.

"Lagünde üreme arttı"

Bülbül, 246 kuş türünün gözlemlendiği Hersek Lagününde yaklaşık 40 kuş türünün yaz aylarında ürediğini anlattı. Üreme oranlarında yaşanan artışa dikkati çeken Bülbül, "Hersek Lagününe önemli kuş alanı özelliği kazandıran karagagalı sumru türü ilk kez bu yıl 25 çiftten fazla alanda üremiştir. Bu güzel sonuçlar Altınova Belediyesi olarak hassasiyetle yapılan koruma kollama ve eğitim çalışmalarının ne denli doğru olduğunu göstermektedir" ifadesini kullandı.