Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı

Karpostallık görüntüler oluştu

ŞANLIURFA - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, kış mevsiminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sis ile kaplanan Göbeklitepe'yi gezen ziyaretçiler, kartpostallık görüntülerle hatıra fotoğrafları çekti.

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ise sabah saatlerinden itibaren sis bulutu etkili oldu. Sisin etkili olduğu Göbeklitepe'de kartpostallık görüntüler oluştu. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi gezen ziyaretçiler, kartpostallık görüntülerle hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştirdi. İlk kez ören yerini gezen vatandaşlar, sis ile birlikte Göbeklitepe'nin daha da güzelleştiğini belirterek, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.