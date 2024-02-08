Göbeklitepe Sis ile Kaplandı
Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, kış mevsiminde sis ile kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler hatıra fotoğrafları çekerek bu anıları ölümsüzleştirdi.
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı
Karpostallık görüntüler oluştu
ŞANLIURFA - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, kış mevsiminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sis ile kaplanan Göbeklitepe'yi gezen ziyaretçiler, kartpostallık görüntülerle hatıra fotoğrafları çekti.
12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ise sabah saatlerinden itibaren sis bulutu etkili oldu. Sisin etkili olduğu Göbeklitepe'de kartpostallık görüntüler oluştu. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi gezen ziyaretçiler, kartpostallık görüntülerle hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştirdi. İlk kez ören yerini gezen vatandaşlar, sis ile birlikte Göbeklitepe'nin daha da güzelleştiğini belirterek, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.