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Glütensiz ürünlerin marketlerde satışı zorunlu hale getirildi

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Glüten intoleransı olan kişilerin glütensiz ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla 200'den fazla şube sayısına sahip zincir marketlere glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200'den fazla olan zincir marketler belli şartlar altında glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MARKETLER SATIŞA HAZIR BULUNDURACAK

Tebliğe göre gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.

Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak.

Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı. Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Bakanlığı Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

devletin her aileye kişi başı aylık ücretsiz en az 3 kilo et yardımı yapması lazım. bazı çocuklar proteinsizlikten kafası çalışmıyor. yazık gerçekten.

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