Global Design Forum İstanbul 13 Mayıs'ta başlayacak

Global Design Forum İstanbul, 13-16 Mayıs'ta, konuşmalar ve şehir geneline yayılan araştırmalarla uluslararası sesleri bir araya getirecek.

Forumdan yapılan açıklamaya göre, Londra Tasarım Festivali'nin 15 yılı aşkın süredir Victoria & Albert Müzesi'nde düzenlenen düşünce liderliği platformu Global Design Forum'un İstanbul'da hayata geçirilen özel edisyonu, küresel ölçekte tasarım ve kültürel etkileşim alanındaki vizyonu genişleten önemli bir adımı temsil ediyor.

Forumun İstanbul edisyonu dünyanın her yerinden tasarımcıları tartışmaya davet eden oturumların yanı sıra şehir geneline yayılan kolektif yerleştirmeler ile şehrin güçlü üreticilerinin, fikirlerinin ve yerlerinin interaktif olarak dahil olduğu görsel, işitsel ve editoryal anlatılar ile uygulamalı araştırmaları kapsıyor.

Dört gün sürecek program uluslararası ve yerel tasarımcıları İstanbul'da buluşturarak şehirde tasarım kültürünü kutlamayı ve tartışmayı hedefliyor.

Etkinlik, sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut'un kurucusu olduğu İstanbul ve Londra merkezli düşünce platformu People Places Ideas (PPI) işbirliğinde düzenleniyor. Bulut, Global Design Forum İstanbul'un artistik direktörlüğünü de üstleniyor.

Program, 13 Mayıs'ta üniversiteler ve tasarım stüdyolarının katılımıyla hazırlanan kamusal yerleştirmeler ve şehrin 40 farklı üretim noktasını listeleyen "İstanbullar" platformunun açılışıyla başlayacak. Topkapı Sarayı'nda 14-15 Mayıs'ta yapılacak oturumlarda ise tasarımın güncel uygulama alanları ve çevresel etkileri ele alınacak.

Etkinlik süresince Waugh Thistleton Architects tarafından ahşap malzeme ile tasarlanan "A Pavilion the Moment" yerleştirmesi ve Aya İrini'nin avlusunda NUN Architecture tarafından kurulan forum alanı ziyarete açık olacak.

Barın Han, Zeyrek Çinili Hamam ve Zeytinburnu Mozaik Müzesi gibi mekanların dahil edildiği program, 16 Mayıs'ta Yedikule bölgesinde düzenlenecek uluslararası bir bahçe yarışmasının duyurusu ile tamamlanacak.