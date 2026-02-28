Haberler

GKRY, Orta Doğu'dan üçüncü ülke vatandaşı sivillerin tahliye edilmesi planını devreye aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası, Orta Doğu'daki üçüncü ülke vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Estia Planı'nı etkin hale getirdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Kombos, bölgedeki gerginliği takip ettiklerini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası, Orta Doğu'dan üçüncü ülke vatandaşları sivillerin, GKRY üzerinden tahliye edilmesini amaçlayan Estia Planı'nı devreye aldığı bildirildi.

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, bölgedeki gerginliği yakından takip ettiklerini belirterek, çeşitli ülkelerdeki büyükelçilikler ile devamlı temas halinde olduklarını kaydetti.

Kombos, Orta Doğu'daki kriz bölgelerinden üçüncü ülke vatandaşı sivillerin GKRY üzerinden tahliyesi için kullanılan ulusal acil durum çerçevesi Estia Planı'nı aktif hale getirdiklerini açıklayarak, yaşanan gelişmeler ışığında müdahaleye hazır olduklarını da duyurdu.

GKRY, 2023 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ardından başlattığı İran saldırıları sonrasında, üçüncü ülke vatandaşlarının Orta Doğu'daki kriz ve çatışma bölgelerinden GKRY üzerinden tahliyesini hedefleyen Estia Planı'nı oluşturduğunu kaydetmişti.

