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GKRY'de tatbikat yangını: Köy tahliye edildi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) bir poligonda yaptığı atış tatbikatı ile patlayıcı imhası sırasında çıkan yangının Larnaka'nın Agia Anna köyüne sıçradığı ve bölgedeki halkın tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) bir poligonda yaptığı atış tatbikatı ile patlayıcı imhası sırasında çıkan yangının Larnaka'nın Agia Anna köyüne sıçradığı ve bölgedeki halkın tahliye edildiği bildirildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Larnaka kenti yakınlarındaki Kalo Chorio poligonunda RMMO'nun atış tatbikatı ve patlayıcı imhası sırasında çıkan yangın Agia Anna köyüne sıçradı.

Bölgede bulunan patlamamış mühimmatların hala tehlike arz etmesi üzerine Agia Anna köyü sakinlerinin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Rum basını, RMMO kaynaklarının yangının eğitim faaliyeti sırasında çıktığını doğruladığını ancak yangının kesin çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini aktardı.

Rum kaynaklar, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına, Orman Dairesi, İtfaiye Teşkilatı ve polis ekiplerinin arazözleri ile 4 hava aracının katıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
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