Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan bir manastır, 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadığı, kilisede 800 bin avro para bulundurduğu ve yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine kapatıldı.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda görevli 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadıkları, kilisede 800 bin avro para bulundurdukları ve yolsuzluk yaptıkları iddia edildi.
MANASTIR, SORUŞTURMA KAPSAMINDA KAPATILDI
İddialar üzerine Kıbrıs Ortodoks Kilisesi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında manastır geçici olarak kapatılırken, 2 rahibin ise kiliseden uzaklaştırılacağı bildirildi.
Söz konusu rahipler iddiaları yalanladı.