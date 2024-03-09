Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda görevli 2 rahibin eşcinsel ilişki yaşadıkları, kilisede 800 bin avro para bulundurdukları ve yolsuzluk yaptıkları iddia edildi.

MANASTIR, SORUŞTURMA KAPSAMINDA KAPATILDI

İddialar üzerine Kıbrıs Ortodoks Kilisesi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında manastır geçici olarak kapatılırken, 2 rahibin ise kiliseden uzaklaştırılacağı bildirildi.

Söz konusu rahipler iddiaları yalanladı.