GKRY'deki Aşırı Sağcı Gruplardan KKTC Protestosu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösteren aşırı sağcı gruplar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sınır kapıları ile birçok kentte gösteri yaptı.

Başta aşırı sağcı ve ırkçı ELAM Cephesi mensupları ile çeşitli hareketlere mensup aşırı sağcı Rumlar, Lefkoşa, Baf, Larnaka ve Limasol kentlerinde gösteriler düzenledi.

Başkent Lefkoşa'daki Lokmacı Sınır Kapısı'nın Rum tarafında toplanan göstericiler, Türkiye ve KKTC aleyhine sloganlar atarak, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan "Enosis" çağrısı yaptı.

KKTC bayrağı bulamayan aşırı sağcı gruplar, beyaz bir kumaşa KKTC bayrağındakilere benzer ay ve yıldız çizdikten sonra üzerine benzin döküp yaktı.

Larnaka kentindeki gösteride de "Enosis" sloganları atan göstericiler, KKTC bayrağını ateşe verdi.

Gösteriler sırasında Rum polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi. Lokmacı Sınır Kapısı'nın karşısındaki gösteride ise polis, eylemcilerin sınıra yaklaşmasına izin vermedi.

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla GKRY'deki aşırı sağcı gruplar, önceki gün protesto çağrısında bulunmuştu.