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Soruştuma gizliliğinin ihlali iddiasıyla gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizliliğin ihlali soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "gizliliğin ihlali'' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Koçoğlu'nun işlemleri tamamlandı.

ADLİ KONTROL KARARI

Hakimlik, Koçoğlu'nun, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adıyaman Adliyesi'nde olduğunu ve bugün ifadeye geleceğini söylemişti.

Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Koçoğlu, ifadesi alınmadan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruştuma gizliliğinin ihlali iddiasıyla gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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