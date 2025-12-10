Haberler

Gizli buzlanma, 11 aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARS'ta kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yollarda meydana gelen gizli buzlanma sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme kazaya meydana geldi.

KARS'ta kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yollarda meydana gelen gizli buzlanma sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme kazaya meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Şehitler Mahallesi Mihralibey Köprüsü çıkışında meydana geldi. Havanın soğumasının ardından köprü çıkışında oluşan gizli buzlanma sonucu aralarında hafif ticari araç, otomobil ve midibüsün de bulunduğu 11 araç zincirleme kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrol altına aldı.

Zincirleme kaza, şans eseri yaralanan olmadan atlatıldı. Araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haber: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
title