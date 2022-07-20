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Gısela Öymen, Hayatını Kaybetti

ANKA - Güncel
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Gısela Öymen, Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen’in annesi, gazeteci Örsan Öymen’in eşi Gisela Öymen yaşamını yitirdi. Gisela Öymen, eşi Örsan Öymen’in ölüm yıl dönümü olan 22 Temmuz’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda, onun yanında toprağa verilecek.

Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen'in annesi, gazeteci Örsan Öymen'in eşi Gisela Öymen yaşamını yitirdi. Gisela Öymen, eşi Örsan Öymen'in ölüm yıl dönümü olan 22 Temmuz'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, onun yanında toprağa verilecek.

Örsan Kunter Öymen, "Annem Gisela Öymen'i ne yazık ki dün gece kaybettik. Acımız çok derin. 22 Temmuz Cuma günü saat 12: 00'de, babam ve eşi gazeteci-yazar Örsan Öymen'in ölüm yıldönümünde, onun yanında, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen'in annesi gazeteci Örsan Öymen'in eşi Gisela Öymen dün gece yaşamını yitirdi.

Örsan Kunter Öymen, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Annem Gisela Öymen'i ne yazık ki dün gece kaybettik. Acımız çok derin. 22 Temmuz Cuma günü saat 12: 00'de, babam ve eşi gazeteci-yazar Örsan Öymen'in ölüm yıldönümünde, onun yanında, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek" açıklamasını yaptı.

ANKA / Güncel

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