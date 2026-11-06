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Girne'de batan FiloJet'in davasında mahkeme 9 şüpheliye bir hafta ek gözaltı verdi

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Girne'de batan FiloJet'in davasında mahkeme 9 şüpheliye bir hafta ek gözaltı verdi
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FiloJet yolcu gemisinin battığı davada mahkeme, 9 şüpheliye bir hafta daha ek gözaltı süresi verdi. Şüpheliler bugün 11. kez Girne Kaza Mahkemesine çıktı; polis, seyir veri kayıt cihazındaki 59 günlük verinin deşifre edildiğini, 9 günlük kayıtların incelendiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan Filo Denizcilik Şirketine ait FiloJet adlı yolcu gemisi davasında yargılanan 9 şüpheliye, mahkeme bir hafta daha ek gözaltı süresi verdi.

Aleyhlerinde "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunan Filo Denizcilik Şirketi Direktörü A.Ö, geminin birinci kaptanı M.Ö, ikinci kaptanı M.N.S. ile birinci makinist Z.Ö, ikinci makinist M.G. ve gemi mürettebatı S.E, Q.Q, V.H. ve R.İ. bugün 11. kez Girne Kaza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkemede ifade veren polis yetkilisi Mehmet Mannaş, geminin seyir veri kayıt cihazından 59 günlük verilerin deşifresinin yapıldığını, geriye kalan 9 günlük kayıtların incelemesiyle bu alandaki çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

Mannaş, geminin teknik süreciyle ilgili Türk Loydundan gelen 2 bin sayfalık dokümanın da incelenmeye başlandığını mahkemeye aktardı.

Mahkeme, Girne açıklarında batan FiloJet yolcu gemisi davasında yargılanan 9 şüpheliye bir hafta daha ek gözaltı süresi verdi.

Girne'deki gemi kazası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA
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