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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisi ile ilgili 9 şüphelinin yargılanmasına Girne Kaza Mahkemesinde devam ediliyor.

Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilen 9 şüpheli için iddia makamı bugün de 3 ay tutukluluk kararı alınmasını talep etti.

"Kasten öldürme" iddiası ile yargılanan şüphelilerden ikinci kaptan M.N.S'nin avukatı, tahkikatın eksik ve yavaş yürütüldüğünü iddia ederek, geminin sevk ve idaresi ile ilgili sorumlulukların netleştirilmesini istedi.

Tahkikatı yürüten polis yetkilisi Mehmet Mannaş ise mahkemede şüpheli avukatlarının iddialarını çürütecek olguların, kısa süre içinde mahkemeye sunulacağını beyan etti.

Mahkeme deliller ve kazayla ilgili bilirkişi heyetinin gün içinde dinlenmesine karar verdi.

Girne'deki gemi kazası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA