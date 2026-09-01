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Girne'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden Hüseyin Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Girne'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden Hüseyin Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
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KKTC Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Kazada 8 kişi ölmüş, 20 kişi kaybolmuştu; Özdemir'in eşi Şerif Özdemir'in arama çalışmaları devam ediyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir, Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in eşi Şerif Özdemir ise kayıp olarak aranıyor.

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden Hüseyin Özdemir'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'e getirildi, buradan da kara yoluyla Silifke ilçesinin Nuru Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki cenazeye Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Özdemir'in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hüseyin Özdemir'in gemiye birlikte bindiği eşi Şerif Özdemir'in ise kayıp olarak arandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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