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Girne'de gemi faciası: Taşucu'nda kriz masası

Girne'de gemi faciası: Taşucu'nda kriz masası
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Girne'den Taşucu'na giden yolcu gemisinin alabora olması sonrası Taşucu Limanı'nda kriz masası kuruldu; AFAD, UMKE ve güvenlik ekipleri seferber edildi, Vali ve Kaymakam olay yerinde. Aileler terminalde bekliyor.

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda kriz masası oluşturuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin Valiliğince çalışma başlatıldı.

Kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda, tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı.

Limana gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilgili kurumların yöneticileriyle görüştü.

Kazazedelerden bazılarının Mersin'deki aileleri de limanın yolcu terminaline gelmeye başladı.

Vali Toros, bekleme salonuna alınan ailelerle görüştü.

Kaynak: AA
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