Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu... Belediye Başkanı Şenkul: Filo Denizciliğe ait yolcu gemisi, Diana Beach açıklarında batmıştır

(KKTC) - Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Diana Beach açıklarında 267 yolcu ve personeli taşıyan Filo Denizciliğe ait yolcu gemisinin battığını, sahil güvenlik ekipleri ile çok sayıda teknenin kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filo Denizciliğe ait yolcu gemisi, Diana Beach açıklarında batmıştır. İçerisinde yolcu ve personel toplamda 270 kişi bulunmaktadır. Durum çok ciddidir. Sahil güvenlik, Akgünlerin Express gemisi ile çok sayıda küçük tekne kurtarma çalışmalarına katılmaktadır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA