Girit Adası'nda Orman Yangını: Yerleşim Yerlerine Sıçradı

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Girit Adası'nın Laşit bölgesinde çıkan orman yangını, yerleşim alanlarına sıçrayarak bazı evlerin zarar görmesine neden oldu. Yangın nedeniyle tahliyeler gerçekleşirken, hafif yaralanmalar ve solunum sorunları yaşayan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Girit Adası'nın Laşit bölgesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu bazı evlerin zarar gördüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Girit Adası'nın Laşit bölgesinde 2 Temmuz Salı günü ormanlık alanda başlayan yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Bazı yerleşim birimleri Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin talimatıyla tahliye edildi.

Yangından etkilenen 3 vatandaş solunum sorunu nedeniyle 2 vatandaş ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Bugün yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü.

Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar çalışmaları güçleştirdi.

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Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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