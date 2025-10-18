Girit Adası'nda Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
Girit'in Hanya kentinde, binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek amacıyla büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Göstericiler, ABD'ye ait Suda Üssü'nün İsrail'in işgal süreçlerindeki rolüne tepki göstererek üssün kapatılmasını talep etti.
Yerel medyadaki haberlere göre, göstericiler, Girit'in Hanya kentinde bulunan Roloi Meydanı'nda toplandı.
Gösteriye çok sayıda üniversite öğrencisi, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri katıldı.
ABD'ye ait Suda Üssü'nün İsrail'in Filistin'i işgali sürecindeki rolüne tepki gösteren göstericiler, üssün kapatılmasını talep etti.
Göstericiler, burada yapılan konuşmaların ardından üssün bulunduğu bölgeye yürüdü.
Gösteride, "Hiç kimse Filistin özgür olmadan özgür değildir", "İsrail'le işbirliğine son", "Suda'daki üs kapatılsın" sloganları atıldı.
Filistin'e destek gösterileri Atina ve Selanik'te de düzenlendi.