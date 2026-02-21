Haberler

Girit açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 5 kişi öldü

Güncelleme:
Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Heraklion kentine bağlı Kali Limenes açıklarında meydana gelen olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şu ana kadar denizden 5 kişinin cesedi çıkarılırken, 20 kişi ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik yetkilileri, kayıp 26 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarına, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra çok sayıda kurtarma teknesi ile Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekipleri destek veriyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
