Giresun'daki lise öğrencileri Avrupa'daki sağlık uygulamalarını inceleyecek

Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Avrupa'da palyatif bakım ve podolojik hizmetlerde eğitim alacak.

Giresun'daki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa'da hasta bakımına yönelik sağlık uygulamalarıyla ilgili eğitim faaliyetlerine katılacak.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında kabul edilen "Palyatif Bakım Hizmetlerinde Hospis Modeli Uygulamaları ve Podolojik Bakım Hizmetleri Projesi" ile 27 öğrenci ve 6 öğretmen, Avrupa'daki uygulamaları yerinde inceleyecek.

Öğrenciler, palyatif bakım ve ayak sağlığı alanlarında Avrupa'daki kurumlarda mesleki eğitim ve gözlem faaliyetlerine katılacak.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Karakayalı, yaptığı açıklamada, elde edilen deneyimlerin, okulda düzenlenecek eğitimler ve paylaşımlar yoluyla diğer öğrenci ve öğretmenlere de aktarılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
