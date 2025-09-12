Giresun Valisi Serdengeçti, şehit ailesini ziyaret etti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, şehit ailesini ziyaret etti.

1994 yılında Kars Kağızman'da şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk ve babası Harun Türk'ü Çanakçı ilçesi Egeköy'de ziyaret eden Serdengeçti, ailenin taleplerini dinledi.

Serdengeçti, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şehidin mirasının baş tacı, emanetinin ise devletin teminatı altında olduğunu vurgulayarak, "1994'te Kağızman'da şehadete eren P. Er Asım Türk'ün muhterem anne ve babası Pamuk ve Harun Türk ile bir aradayız. Bir evlatları olarak, ailemizin şehidimizin kabrine yakın kalma dileğini, onlara yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Cenab-ı Hak ömürlerini bereketlendirsin." ifadelerini kullandı.