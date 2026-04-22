Giresun Valisi Koç, İl Genel Meclis Başkanı Şahin'i ziyaret etti
Giresun Valisi Mustafa Koç, yeniden seçilen İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.
Şahin, ziyarette, Vali Koç'a devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Koç ise İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin'e çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak