Vali Serdengeçti, Karadeniz'in güzelliğine yüzerek dikkat çekti

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Adası yakınında denize girerek Karadeniz'in güzelliklerine dikkat çekti. Yüzme anlarına dair sosyal medya paylaşımında, şehrin eşsiz manzarasını vurguladı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Karadeniz'in güzelliğine dikkati çekmek için Giresun Adası yakınında denize girerek yüzdü.

Vali Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Giresun'un ocak ayında da bambaşka güzellikte olduğunu belirtti.

Giresun Adası'nın güzelliğine değinen Serdengeçti, "Güzelim ada yanınızda, şehrin eşsiz manzarası karşınızda olunca Karadeniz sadece yüreğinizi ısıtıyor. Böyle bir ahenkte serin sulara kulaç atarken bir tarafı mavi diğer tarafı beyaz olan bu mevsim, sadece takvimden ibaret." ifadelerini kullandı.

Serdengeçti, paylaşımında, Karadeniz'in tek adası olma özelliği taşıyan Giresun Adası yakınında yüzdüğü görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
