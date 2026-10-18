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Giresun Valiliği jandarmanın 109 okulda güvenlik denetimi yaptığını bildirdi

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Giresun Valiliği, jandarmanın 109 okulda güvenlik denetimi, devriye, trafik kontrolü ve bilgilendirme yaptığını bildirdi. 14 Eylül-14 Ekim'de bin 366 asayiş devriyesi ve 298 habersiz denetim yapıldı, 480 okul servis aracı kontrol edildi.

Giresun'da jandarma ekiplerince 109 okulda güvenlik denetimi yapıldığı bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki 109 okulda denetim, devriye, trafik kontrolü ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 14 Eylül-14 Ekim tarihlerinde okul ve çevrelerinde bin 366 asayiş devriyesi ile 298 habersiz denetim yapıldığı, 480 okul servis aracının kontrol edildiği kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin okul yönetimleri, aileler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürüttüğü çalışmaların, eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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