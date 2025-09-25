Giresun Üniversitesi TEKNOFEST 2025'te Büyük Başarılar Elde Etti

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, TEKNOFEST 2025'te üniversitenin çeşitli alanlarda derece almasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Can, yaptığı açıklamada, akademik personel ve öğrencilerin İnsanlık Yararına Teknoloji yarışması Afet Yönetimi Kategorisinde birincilik ve Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, Kavramsal Nükleer Reaktör Tasarımı kategorisinde ikinci olduklarını belirtti.

Yine Tirebolu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Söğüt'ün, TEKNOFEST Mavi Vatan Festivali kapsamında düzenlenen Makale Yarışması Lisansüstü Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Can, öğretim üyeleri ve öğrencileri tebrik ettiğini aktardı.

Üniversitenin büyük bir başarıya imza attığına vurgulayan Can, "İki birincilik, bir ikincilik aldık. Daha yeni ve genç bir üniversiteyiz. Bu başarı bizi onurlandırdı ve gururlandırdı." dedi.

Can, üniversiteler arası akademik sıralamalarda Giresun Üniversitesi'nin hızla yükseldiğini, bunun tüm üniversite başarısı olduğunu sözlerine ekledi.