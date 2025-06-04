Giresun Üniversitesi'nde Yeni Bölüm ve Programların Öğrenci Alımına Onay Verildi

Giresun Üniversitesi'nde Yeni Bölüm ve Programların Öğrenci Alımına Onay Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK onayı ile Giresun Üniversitesi, mühendislik, güzel sanatlar ve havacılık gibi alanlarda yeni bölümler açacak ve toplamda 150 öğrenci alacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Giresun Üniversitesi'nde bazı yeni bölüm ve programlara öğrenci alımı yapılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi bölümlerine 60 öğrenci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı, Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Enerji Tesisleri İşletmeciliği ve Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu web tasarımı ve kodlama programlarına da 90 öğrenci alınacağı ifade edildi.

Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun 2025-2026 öğretim yılında ilk kez öğretim faaliyetlerine başlayacağına işaret edilerek, "Öğrenci alımına onay verilen her bir bölüm ve programın özel bir alan içermiş olması, bir çoğunun ülkemizde yalnızca belli üniversitelerde bulunması durumunun üniversitemizi nitelik ve kalite açısından daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Bu önemli 6 bölüm ve programın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt

Bakanlıktan Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Dünya devinden sahte sponsorluk skandalı: 300 milyon euroluk anlaşma ortaya çıktı

Dünya devinden 300 milyon euroluk sahte sponsorluk anlaşması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.