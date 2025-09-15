Haberler

Giresun Üniversitesi'nde Kayıt Oranı Yüzde 90,26

Giresun Üniversitesi, yeni akademik yılın ilk kayıt döneminde yüzde 90,26 kayıt oranı ile 4 bin 560 öğrencinin kayıt işlemlerini tamamladığını açıkladı. Boş kalan 566 kontenjan için ek yerleştirme başvurularının yapılacağı bilgisi verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, YKS sınavı ile üniversite birimlerine kayıt hakkı kazanan 5 bin 52 öğrenciden başvuran 4 bin 560'ının ilk kayıt işlemlerini tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, 566 boş kontenjanın bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu sonuca göre ilk kayıtlanma oranı yüzde 90,26 olarak gerçekleşti. Üniversitemiz birimlerinde boş kalan 566 kontenjan için ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde ek yerleştirme başvuruları alınacak. Ek yerleştirme başvuruları ekim ayı başı itibariyle sonuçlandırıldıktan sonra böylece tüm kayıtlanmalar tamamlanmış olacak."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
